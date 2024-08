Disneyland Paris: la prima Land dedicata a Il Re Leone

LA RUPE DEI RE - Davanti a un pubblico in visibilio, Josh D’Amaro, Presidente Disney Experiences, ha svelato l’imminente costruzione di un nuovissimo mondo straordinario a Disneyland Paris, dedicato a una delle franchise Disney più amate in tutto il mondo e in particolare in Europa: Il Re Leone! Quest’area gigantesca trasporterà gli ospiti in un viaggio incredibile all’interno delle indimenticabili avventure di Simba, Timon e Pumba e di molti altri Personaggi tratti dal nuovo film Disney Mufasa – Il Re Leone in uscita il 19 dicembre 2024. I Disney Imagineers daranno vita alla maestosa Rupe dei Re, che fungerà da porta d’ingresso a un’attrazione acquatica piena di avventure immersive che condurranno gli ospiti nella Terra dei Leoni, in una rivisitazione della storia del Classico Disney. Visitando questa Land, gli ospiti potranno incontrare i loro Personaggi Disney preferiti, mangiare all’interno di ristoranti a tema e concedersi shopping sfrenato all’interno delle boutique.



LUOGHI ICONICI - Ispirata alla Savana e ai luoghi iconici della franchise, questa nuova area si spingerà oltre i confini dell’immaginazione grazie a dettagli senza precedenti e a una nuova attrazione unica, che fonderà un’esperienza acquatica spettacolare ad una tecnologia Audio-Animatronics® all’avanguardia. Gli Imagineers hanno lavorato in modo perfetto per mantenere l’esclusiva tradizione narrativa Disney. Con l’inizio dei lavori di costruzione previsti per l’anno prossimo, la Land de Il Re Leone vicino ad Adventure Bay continuerà la trasformazione senza precedenti del Resort.



REGNO DI ARENDELLE - Prima dell’apertura della Land dedicata a Il Re Leone, gli ospiti potranno vivere una serie di nuove esperienze a Disney Adventure World. Queste novità includono: la promenade Adventure Way circondata da un paesaggio lussureggiante, l’attrazione per famiglie Raiponce Tangled Spin, l’elegante The Regal View Restaurant & Lounge che offre una vista spettacolare sulla maestosa Adventure Bay e l’attesissima Land ispirata al film Frozen dei Walt Disney Animation Studios. Quando il Regno di Arendelle aprirà le sue porte nel 2026, gli ospiti non solo avranno l’opportunità di intraprendere un viaggio indimenticabile al fianco di Anna ed Elsa all’interno della nuovissima attrazione di Disneyland Paris, Frozen Ever After, ma potranno anche partecipare a esperienze coinvolgenti di shopping e ristorazione e incontrare personalmente le amate sorelle durante un incontro reale.



EFFETTI MOZZAFIATO - Nello stesso anno, debutterà anche un nuovo spettacolo notturno mozzafiato sul lago. Le rive lungo Adventure Bay e il Regal View Restaurant & Lounge saranno il luogo perfetto per ammirare l’impressionante combinazione di schermi d’acqua, fontane, effetti speciali e coreografie di droni mai viste prima. Disneyland Paris sta anche sviluppando i primi droni acquatici che saranno utilizzati per questo show speciale che chiuderà in modo spettacolare ogni giornata piena di avventure a Disney Adventure World! Tutte queste nuove esperienze andranno a raddoppiare la superficie del Parco, che inaugura un’era caratterizzata da una nuova visione creativa. Per celebrare questo nuovo capitolo, all’apertura di questa nuova area tematica nel 2026, il secondo Parco sarà ribattezzato appunto Disney Adventure World.