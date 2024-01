Danimarca 2024: ecco le emozioni da non perdere

Il museo d’arte di Horsens

Nel 2024 il museo d’arte di Horsens spegnerà le sue prime 40 candeline, con una bella curiosità. Inaugurato nel 1984, l'Horsens Art Museum si è poi espanso nel 1992, 2006 e più recentemente nel 2017, per poter ospitare una collezione sempre più corposa e mostre speciali.





Lejre Land of Legends

Nel 2024 Land of Legends, la “Terra delle leggende”, a Lejre in Fjordlandet, spegnerà 60 candeline! In questo museo archeologico a cielo aperto di oltre un chilometro, ci si può avventurare tra le ricostruzioni di un villaggio dell'Età del ferro, un mercato vichingo e un accampamento risalente all’Età della pietra, solo per citare alcune esperienze che ti aspettano. Qui si trova anche la ricostruzione della più grande sala reale della Danimarca, alta più di 10 metri e lunga 60 metri. La sala reale originale è stata trovata nell'area appena fuori Land of Legends a Lejre.





Island shopping green

A partire dal prossimo anno, i viaggiatori attenti all'ambiente potranno optare per soluzioni di viaggio più ecologiche verso l'isola di Samsø e la penisola di Als in Danimarca, grazie al lancio di due nuovi traghetti elettrici gestiti da Molslinjen. Tramite Alslinjen, gli esploratori potranno scoprire il fascino della Fionia Meridionale e dell'affascinante penisola di Als, godendo di tutto: dalle esperienze culinarie di alto livello al fascino delle pittoresche città di mare. Allo stesso modo, Samsølinjen offre la possibilità di immergersi nella bellezza naturale di una delle isole più sostenibili della Danimarca, famosa per aver raggiunto il 100% di autosufficienza energetica già nel 2007.





Parco dei cieli bui

Destinata a ricevere la certificazione ufficiale di Parco dei cieli bui nel 2024, Mandø è pronta a diventare un paradiso per gli appassionati di natura e per gli osservatori delle stelle. Parte integrante del Parco nazionale del Wadden Sea, quest'isola remota, accessibile solo con un autobus trattore, funge da santuario per gli uccelli migratori, facilitando i loro lunghi viaggi dall'Africa alla Siberia. Situata in mezzo al parco nazionale, Mandø vanta un'oscurità impareggiabile che la rende uno dei luoghi migliori della Danimarca per le osservazioni celesti. In un mondo inondato dall'inquinamento luminoso, Mandø non è solo un santuario per la fauna selvatica, ma anche per gli esseri umani in cerca di sollievo e meraviglia celeste.





L’eredità vichinga

Scoprite la profondità dell'eredità vichinga della Danimarca con una visita alle fortezze ad anello dell'epoca vichinga, recentemente dichiarate Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, tra cui Aggersborg, Fyrkat, Nonnebakken, Trelleborg e Borgring. Questi tesori storici, sparsi in tutta la Danimarca, offrono uno sguardo accattivante sull'eredità vichinga. Inoltre, scoprite l'essenza della vita vichinga attraverso il nuovissimo ed esclusivo incontro "viping" al Bramslev Bakker Camping, situato in una posizione strategica vicino a Fyrkat e Aggersborg, che fonde i comfort moderni con lo spirito del tradizionale campeggio vichingo.





Un lussuoso rifugio sul mare

Scoprire un'oasi di tranquillità al Gilleleje Sø-og Havnebad, un lussuoso hotel termale situato nell'affascinante città costiera di Gilleleje, a Nord di Copenaghen. L’apertura è prevista per il 2024, questo antico municipio elegantemente ristrutturato sarà caratterizzato da 40 camere, un'invitante piscina all'aperto e una terrazza sul tetto, per offrire agli ospiti un mix perfetto di lusso e relax. Abbracciando la ricca storia della fine degli anni '30, Gilleleje Sø- og Havnebad sarà un'aggiunta chic e moderna all'idilliaca Riviera danese, offrendo una fuga senza tempo per i viaggiatori più esigenti, a breve distanza dalla capitale.





Il nuovo “gusto” della Torre di Aalborg

Ecco un'emozionante trasformazione dell'iconica Torre di Aalborg, che accoglierà lo Skydepavillonen nella primavera del 2024. Elevando l'esperienza culinaria a nuovi livelli, questo squisito locale offrirà un'impareggiabile vista panoramica di Aalborg dall'imponente postazione di 150 metri sopra il Limfjord. Con un menu ampliato e un orario di apertura prolungato, la rinnovata Aalborg Tower invita gli ospiti a gustare una cucina deliziosa e vini pregiati in un'atmosfera rilassata, creando un fascino irresistibile per riunioni, eventi e incontri informali per un massimo di 50 ospiti.



