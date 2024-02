Costa Azzurra: la Festa delle Violette a Tourrettes-sur-Loup

È, arroccato su un alto sperone roccioso, fra Vence e Grasse (la città dei profumi) alle spalle di Nizza, a una quindicina di chilometri dalla costa. Ai suoi delicati fiori, Tourrettes-sur-Loup rende omaggio con la Festa delle Violette, in programma quest’anno nel fine settimana del 2 e 3 marzo 2024.

Una festa molto sentita e un luogo magico

La Festa delle Violette, che si tiene sempre all’inizio di marzo, annuncia la fine della stagione di produzione (che da novembre e termina a marzo). È stata creata nel 1952 da Victor Linton, artista di origine scozzese residente nel borgo, con l'obiettivo di mettere in risalto i coltivatori del borgo e il loro know-how e nel corso degli anni - e grazie alla sua sfilata di fiori - è diventata una vera e propria istituzione. Oggi i suoi imponenti carri interamente ricoperti di fiori attraggono visitatori da ogni dove. Il resto lo fa la magia del luogo, che ha mantenuto intatto il suo aspetto medievale con le alte case costruite sui bastioni sopra la valle del Loup, il labirinto di vicoli, volte, scale, portici, il quattrocentesco castello di Villeneuve ed è punteggiato di botteghe degli artigiani e atelier di artisti.





La coltivazione delle violette

La coltivazione delle violetta risale all’Ottocento, quando era considerata un fiore di pregio (tanto che la Regina Vittoria ne fece coltivare ben 3000 vasi nelle serre del Castello di Windsor) e la sua essenza veniva estratta per produrre un profumo molto in voga, prodotto in tutta Europa e in particolare a Grasse, la capitale della profumeria che dista pochi km da Tourettes. Fra le due Guerre Mondiali, però, le coltivazioni divennero sensibili ad alcuni parassiti e il profumo alla violetta passò lentamente di moda, soppiantato dall’arrivo di nuove essenze più esotiche. Dato però che a Tourrettes-sur-loup le violette si erano adattate molto bene, alcuni produttori decisero di continuarne la coltivazione, in particolare della varietà Vctoria odorata, creata da un giardiniere della Regina del Regno Unito. Oggi le violette vengono adoperate dagli artigiani locali per la produzione non solo di prodotti di profumeria, ma anche di pasticceria, di cui sono emblema le deliziose violette candite.