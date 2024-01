Canarie: sette modi per trovare la primavera

Le temperature alle Canarie non sono mai estreme, vanno dai 18 ai 24 gradi e anche l'acqua del mare varia tra i 18 e i 22 gradi. Un clima che consente di vivere bene ogni momento, sia in riva al mare sia durante un'escursione. Il sole splende e scalda per 3.000 ore l'anno e questo irraggiamento assicura giornate calde anche d'inverno, un abbraccio che aumenta il piacere di godersi la vacanza, specie per chi vuole scappare dal freddo.

Attività all’aperto

Le spiagge delle Isole Canarie sono sempre accessibili e servite tutto l'anno, e anche i chilometri di sentieri che corrono lungo le foreste e i pendii vulcanici si possono continuare a percorrere quando altrove è pieno inverno: sono luoghi ideali per le escursioni e per gli allenamenti a piedi e in bicicletta. Non a caso le isole ospitano gare come la Transvulcania, competizione di trail running e skyrunning che si tiene sull'isola di La Palma, o la Transgrancanaria, l'ultramaratona che si corre a Gran Canaria. Nell'arcipelago si svolgono anche i Campionati invernali di atletica leggera. Gli atleti che vengono sulle isole per allenarsi hanno modo di seguire la propria routine all'aria aperta. Per chi pratica gli sport acquatici come vela, surf, kitesurf, windsurf, snorkeling o immersioni, c'è l'imbarazzo della scelta tra spot battuti dal vento e onde costanti.





A pieni polmoni

Un grande respiro: questo è il premio per chi si immerge nella natura delle Canarie. I sentieri che attraversano le isole offrono una boccata di ossigeno puro, diramandosi dalle foreste dell'era Terziaria, nel Parco Nazionale di Garajonay a La Gomera, alle caldere vulcaniche del Massiccio di Anaga nel nord-est dell'isola di Tenerife. L'arcipelago fa parte del cammino ufficiale spagnolo ed europeo E7, offrendo panorami mozzafiato nel contesto di parchi nazionali e riserve della biosfera. In particolare, si parla del sentiero GR131, strada che segue le creste vulcaniche con una spettacolare vista sull’oceano. Inoltre, le Isole Canarie sono attraversate dal Cammino di Santiago che dal sud dell'isola di Gran Canaria arriva a Santiago di Galdar, per chi cerca ristoro nel corpo e nell'anima.





1500 chilometri di spiagge

L'Oceano Atlantico alle Canarie bagna 1500 chilometri di spiagge e insenature per tuffarsi, nuotare, surfare, veleggiare e navigare in mare aperto. Le coste delle Canarie presentano una tale varietà di condizioni che ciascuno può trovare la situazione migliore per le proprie esigenze: dalle calette vergini di La Palma, La Gomera o El Hierro, alle lunghe spiagge urbane con tutti i comfort di Gran Canaria e Tenerife. Senza dimenticare le paradisiache spiagge di sabbia bianca di Fuerteventura e Lanzarote come El Cofete, a Jandia, lunga 14 chilometri.