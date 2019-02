Bruxelles: fiumi di luce illuminano San Valentino

L’evento prevede la partecipazione di artisti, designers e architetti provenienti da tutto il mondo che, armati di led, laser, proiettori e riflettori, reinterpreteranno le zone “cult” della città, come Saint Catherine, la Grand Place e il Parlamento. Un’opportunità unica per scoprire anche alcuni scorci più nascosti e meno frequentati del centro storico, come il Nouveau Marché aux Grains, la rue du Grand Hospice e il quartiere di Béguinage, dominato dalla chiesa di San Giovanni Battista, uno dei massimi esempi di architettura barocca fiamminga di Bruxelles.



Visite a tema - Per l’occasione Visit Brussels organizza visite a tema con accompagnatori che, oltre a presentare le opere, sveleranno curiosità e dettagli legati al loro funzionamento. L’evento, che accoglie ogni anno migliaia di visitatori, sta assumendo una rilevanza internazionale grazie ad alcune opere che hanno avuto una forte eco, come la Stalattite di Christopher Bauder, realizzata lo scorso anno all’interno dell’edificio ex Citroën, che ospiterà il MOMA. Ha lasciato il segno anche Underlight, la ricostruzione dell’aurora boreale sul cielo di Bruxelles, grazie ad una combinazione di laser colorati, fumo, vento e tessuti.



Itinerari romantici - Le installazioni di Bright Brussels saranno accese dalle 18 alle 23. Prima del tramonto, non mancheranno tante opportunità per vivere momenti romantici, esplorando la città: uno degli itinerari più piacevoli parte da Place Poelaert, dove si trova il Palazzo di Giustizia. Qui si può prendere un ascensore per ammirare il panorama sul centro storico per poi proseguire alla volta dei Marolles, quartiere tra i più dinamici e interessanti caratterizzato da un’atmosfera aperta e stimolante. Pittoresche botteghe di artigiani si alternano a studi di architettura e laboratori di design, mentre nei ristorantini dall’atmosfera intima e familiare si possono assaggiare tutti i tipi di cucina. Continuando la passeggiata si arriva a Le Sablon, quartiere borghese ed elegante, dove ci si può regalare un momento di pura dolcezza, nelle pralinerie più famose della città.



Amore tra le nuvole - Per chi è in cerca di un’alternativa decisamente più elegante ed esclusiva, da non perdere una romantica cena “tra le nuvole” all’Atomium Restaurant a 92 metri di altezza, ricavato all’interno della sfera più alta dell’Atomium: qui l’eclettico maître de cuisine Alexandre Masson propone ricette esclusive che reinterpretano in chiave contemporanea alcuni classici della tradizione locale, privilegiando materie prime di qualità e prodotti naturali di stagione.



Per maggiori informazioni: www.visit.brussels/en