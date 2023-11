Splendido autunno a Bruxelles, tra birra e Art Nouveau

Belgian Beer World - Ad esempio, recentemente è stato aperto il Belgian Beer World nella rinomata Bourse (Borsa), tra le più belle piazze della città, un luogo che è destinato a diventare il punto di riferimento per gli amanti delle birre artigianali e dei sapori unici che solo il Belgio può offrire. Non solo la deliziosa bionda (o bruna) bevanda nella cui produzione i belgi sono maestri: il ’23 è per Bruxelles l’anno dell’Art Nouveau lo stile floreale o Liberty che dir si voglia che impregnò l’arte e l’architettura europee tra fine ‘800 e inizi del ‘900. Partiamo da qui.



Horta - Uno dei momenti salienti di questa dedica all'Art Nouveau è la mostra "Victor Horta versus Art Nouveau. Il vocabolario di Horta". Victor Horta è universalmente riconosciuto come il padre dell'Art Nouveau, e il Museo Horta ha voluto celebrare la sua eredità in modo innovativo. La mostra esplora la mente creativa di Horta, cercando di andare oltre la sua fama come caposcuola del movimento. Attraverso questa straordinaria mostra, il Museo Horta cerca di sfidare il tradizionale approccio di Victor Horta, superando le limitazioni degli stili e delle appartenenze a un movimento specifico. Il risultato è un'indagine profonda e provocatoria che mette in discussione il concetto stesso di Art Nouveau. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino all'8 gennaio 2024. Per rendere l'esperienza ancora più coinvolgente, Bruxelles ha lanciato l'Art Nouveau Pass. Questa iniziativa consente ai visitatori di esplorare tre interni o mostre Art Nouveau a loro scelta e di godere di sconti speciali nelle visite guidate, estendendo i benefici per un periodo di 9 mesi.



Museo Van Buuren - Non sono Art Nouveau: nella tranquilla cornice di Ukkel, poco distante dal centro storico di Bruxelles, si cela un tesoro dell'arte e della cultura: la casa-museo Van Buuren e i suoi magnifici giardini. Questa dimora, esemplare del movimento artistico Art Déco, che fu abitata da David e Alice Van Buuren, costituisce un'autentica oasi di bellezza e raffinatezza. All'interno, gli ospiti possono ammirare una vasta collezione di mobili rari, pregiati arazzi, cornici di vetro, sculture e dipinti di artisti internazionali. Tuttavia, l'esperienza non si ferma qui: i giardini circostanti si fondono armoniosamente con l'estetica della casa e arricchiscono ulteriormente la visita. Il "Giardino Pittoresco" incanta con un disegno geometrico, caratterizzato da un roseto che richiama la linearità e la simmetria dell'Art Déco. Il "Labirinto" invita a esplorazioni curiose e contemplative, mentre il "Giardino del Cuore" offre uno spazio per rilassarsi nella natura. Insieme, questi giardini creano un santuario verde nel cuore di Bruxelles, un luogo di ispirazione e bellezza che può essere visitato in ogni stagione dell'anno.



Beer Lab - E veniamo alle birre: Con il supporto di un centinaio di birrai belgi, il Belgian Beer World è stato concepito e progettato affinché ogni visitatore possa scoprire la storia della birra attraverso il tempo e dal punto di vista della cultura belga. Il Belgian Beer World accompagna i visitatori in un viaggio progettato da esperti museali, offrendo un'esperienza davvero sensoriale della cultura della birra. Sei giovani artisti dell’Accademia Reale di Belle Arti di Bruxelles, l’istituto d’arte superiore della Città di Bruxelles, hanno preso parte alla scenografia dell’edificio. Sono riusciti a creare un'opera d'arte permanente basata sulla cultura della birra sui pannelli nella sala principale della Borsa. La visita al Belgian Beer World si conclude con un magnifico finale sul tetto della Bourse, al BEER LAB, uno “Sky bar” che offre una vista impareggiabile sui tetti del centro di Bruxelles e sulla guglia del municipio. I visitatori del museo possono concludere lì la loro esperienza con una birra o una bibita.



Bath & Barley Spa - Non è tutto: a un passo dalla Grand-Place a Bruxelles, sorge un luogo unico al mondo che permette di immergersi completamente in un'esperienza di benessere e raffinatezza: Bath & Barley Spa. Questa struttura innovativa è molto di più di una semplice spa; è un luogo dove la passione per la birra si fonde con il relax e la cura del corpo. La caratteristica distintiva di Bath & Barley Spa è la sua fusione unica tra le tradizioni termali e l'arte della birrificazione. Qui, i visitatori possono letteralmente immergersi nella birra, attraverso una gamma di trattamenti specializzati che utilizzano ingredienti a base di birra, noti per i loro benefici per il corpo. Dopo il successo ottenuto a Bruxelles, quest’anno Bath & Barley Spa ha inaugurato una seconda sede nel cuore del centro storico di Bruges offrendo anche qui le stesse esperienze straordinarie della birra in un'atmosfera lussuosa e intima.



