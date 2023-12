Belgio: Bruges d'inverno, magica e incantevole

Il centro storico di Bruges fino al 7 gennaio 2024 si trasforma in un luogo ancora più magico e incantevole per la quinta edizione di Winter Glow .

Quest’anno, gli artisti si sono lasciati ispirare dall’aurora boreale per le 10 installazioni sparse su un itinerario di 2.5 km, che giocano con la luce e il suo riflesso sull’acqua dei canali. Tra queste, Story of the Swan, che racconta una storia di amore di due cigni sulle acque di Bruges, oppure Heartbeats che permette di illuminare la chiesa di Santa Valpurga (Sint-Walburgakerk) con il proprio battito cardiaco.



La pista di ghiaccio - Per respirare a pieno l’atmosfera natalizia, da non perdere la pista di ghiaccio artificiale installata sull’acqua del Lago dell’Amore (Minnewater) e il suo bar invernale, presso cui è possibile concedersi un momento di pausa con i prodotti locali. E naturalmente gli spazi per lo shopping: oltre a tutte le strade e le insegne del centro addobbate e illuminate a festa, sulla piazza Markt si può trovare il mercatino natalizio con tutti gli stand tradizionali, mentre sulla piazza Simon Stevinplein l’offerta si concentra sulla sostenibilità.



Spiritualità - Ritagliarsi un momento per riflettere e trovare un po’ di tranquillità nel centro di Bruges è possibile nella chiesa neogotica di Santa Maddalena, risalente al XIX secolo. Oltre ad essere un edificio religioso, oggi questa chiesa è un luogo di ritrovo in cui la spiritualità rimane centrale e dove il visitatore può rigenerarsi e ritrovare ispirazione. “Madeleine in Brugge”, chiamata così dagli abitanti del quartiere, vuole essere un angolo di paradiso in terra, in cui tutti sono benvenuti, a prescindere dal loro sesso, colore o credo religioso... All’interno, installazioni interattive, un’altalena, un bar, eccentriche opere d’arte e un percorso con audioguida di 25 minuti con domande stimolanti per offrire un’esperienza di rinascita spirituale.



Riapre il Museo Memling - Il 16 dicembre riapre l’antico Ospedale di San Giovanni dopo una ristrutturazione di 10 mesi. Questo ex ospedale, che già nel XII secolo dava ricovero a persone bisognose di cure, è oggi uno dei musei principali di Bruges: ospita infatti la seconda collezione più grande al mondo del primitivo fiammingo Hans Memling, tra cui alcuni capolavori che l’artista realizzò nel 1400 proprio per questo luogo. Grazie al recente rinnovamento, il museo sottolinea in maniera ancora più forte la connessione tra la storia plurisecolare dell’edificio e la sua straordinaria collezione artistica, attraverso temi universali come l’ospitalità, l’empatia, la vita e la morte e l’attenzione verso il prossimo.



Arte contemporanea - Oltre alle opere di Memling, il museo presenta anche una collezione di opere contemporanee come, ad esempio, la scultura ‘Arcangelo Sdraiato’ di Berline de Bruyckere, acquistata recentemente, la quale rinforza il messaggio del museo di essere diventato un posto contemporaneo il cui scopo principale è l’accoglienza, proprio come lo è stato durante i secoli.



Per maggiori informazioni: www.visitflanders.com