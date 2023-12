La storia tedesca in 4D nel nuovo Museo di Berlino

Inverno in Valtellina: otto cose da non perdere

L’esposizione - Il Deutschlandmuseum è il più recente museo di Berlino ed è una combinazione unica al mondo tra un museo storico immersivo e un museo nello stile di un parco a tema. Si estende su 1400 m² e presenta momenti salienti di dodici epoche della storia tedesca, utilizzando una serie di tecnologie multimediali innovative con ampi panorami in cui immergersi, vivendo un'esperienza audio e persino aromi che danno vita alle ambientazioni storiche.



Gli odori del passato - I progettisti hanno ricreato numerose aree fedeli all'originale, come ad esempio i bastioni medievali, la stanza del tipografo o la trincea. Odori, paesaggi sonori e altri stimoli percettivi sono stati integrati nel percorso per consentire ai visitatori di vivere la storia con tutti i sensi. Le assi del pavimento scricchiolanti di un castello, gli alberi ingannevolmente reali, l'odore del gas in una trincea, o una carrozza della S-Bahn trasformano il museo in un parco avventura.



Leggi Anche Dieci musei d'arte, capolavori contemporanei

Al centro di Berlino - Molti eventi storici hanno avuto luogo a Berlino e il Deutschlandmuseum di Leipziger Platz si trova proprio al centro dell'azione, sia passata che presente. In questo luogo storico, dove un tempo la città era divisa dal Muro di Berlino, è possibile tornare indietro di due millenni e vivere da vicino la storia tedesca, dalla Battaglia della Foresta di Teutoburgo, passando per il Medioevo, Martin Lutero e la Riforma, la Guerra dei Trent'anni, i pensatori tedeschi dell'Illuminismo, le due guerre mondiali, fino alla divisione e alla riunificazione della Germania.



Per maggiori informazioni: www.germany.travel