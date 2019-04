Belfast: Games of Thrones si mette in mostra

La più grande esposizione de Il Trono di Spade si apre a Belfast , in Irlanda del Nord, l'11 aprile e tiene aperti i battenti fino al 1° settembre 2019. In mostra, oggetti, costumi e memorabilia che quest’opera tanto apprezzata dal pubblico ha lasciato in eredità all’ Irlanda del Nord .

La mostra, che combina oggetti di scena e maestose scenografie di tutte e sette le stagioni della serie anticipa di pochi giorni l’ottava serie del Trono di Spade, che partirà in Italia dal 15 aprile.



Westeros ed Essos - L'esposizione, che occuperà ben 5mila metri quadrati, si terrà presso il Titanic Exhibition Centre di Belfast, dove si trovano i leggendari Titanic Studios, in cui sono state effettuate gran parte delle riprese della serie negli ultimi 10 anni. I fan potranno immergersi realmente nei mondi di Westeros ed Essos, così come potranno rivivere le prove e le peripezie di coloro che lottano per la sopravvivenza all'ombra del Trono di Spade, in vista dell'ottava stagione.



Esplorare Castle Black - La mostra darà ai fan l'esperienza unica di vedere da vicino la maestria artigianale che si cela dietro le quinte della serie premiata con l’Emmy Award e permetterà di vivere i paesaggi invernali del Nord e il viale alberato della Kingsroad, oppure ammirare un presidio di guerrieri Immacolati e i costumi di Casa Targaryen. Sarà possibile anche esplorare Castle Black, la casa dei Guardiani della notte e assistere alla Battaglia per il Trono di ferro.



Per maggiori informazioni: www.irlanda.com