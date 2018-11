Baleari d inverno, ideali per il trekking e mountain bike

Trekking lungo sentieri di montagna tra suggestivi panorami, percorsi in bicicletta e canyoning, sono solo alcune delle attività da non perdere quest’inverno a Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera.



Maiorca - La più grande delle isole Baleari, Maiorca, offre ben 14 percorsi trekking, che si sviluppano dai sentieri della Sierra di Tramontana fino alle zone umide della laguna di S’Albufera, dall’isolotto di Sa Dragonera a Mondragò e alla Penisola di Levante. Anche i ciclisti trovano nella Sierra il terreno ideale percorrendo strade piane o pendii sconnessi e salti con cui divertirsi in mountain bike. Una delle attività in cui Maiorca si distingue come destinazione d’avventura è l'arrampicata su roccia luoghi come Sa Gubia, le scogliere della penisola di Formentor e le calette di Porto Cristo e Cala Barques sono tra i migliori al mondo per la pratica di questa attività. Da ricordare la competizione Ultra Trail Sierra de Tramuntana il prossimo 30 novembre.



Minorca - E' l'’isola della calma e della tranquillità. Nascosti tra la rigogliosa natura e le colline si sviluppano numerosi percorsi per scoprire l’isola a piedi o in bicicletta, che partono dalla spiaggia di Son Xoriguer (14km – 5 ore di percorrenza), da Cala Galdana (13km – 4,30 ore di percorrenza), da Ferreries (5km – 2 ore di percorrenza), dalla spiaggia di Cavalleria (5km – 2 ore di percorrenza) e da Cap de Favaritx (10km – 3 ore di percorrenza). Nell’entroterra si sviluppa un breve percorso di mezz’ora, circa 1,5 km, che conduce sulla cima del terzo monte più alto di Minorca (264 m) da dove godere di una vista mozzafiato sulla costa occidentale. Il paesaggio molto vario tra spiagge, vallate e burroni, rendono l’isola un posto privilegiato non solo per escursionisti e ciclisti, ma anche per gli amanti del canyoning. L’isola conta infatti circa 50 grotte terrestri che si aprono tra scogliere e burroni, oltre a più di una dozzina di grotte subacquee.



Ibiza - In questo periodo Ibiza è una vera oasi di pace, molto diversa dalla sua veste estiva. Tra la rigogliosa natura si sviluppano ben 8 percorsi trekking da affrontare in solitaria, con gli amici o con tutta la famiglia: l’Eivissa Camp Martinet S’Estanyol (13 km – 3 ore di percorrenza), il Cala Llonga Cap Des Llibrell Son D’En Serra (5km – 2 ore di percorrenza), il Portinatx Faro di Mos-Carter (12,5km – 3 ore di percorrenza), Sant Antoni Cala Salada (12,5km – 3,30 ore di percorrenza), il Sant Mateu Torri D’en Lluc (11km – 4 ore di percorrenza), il Sant Josep Sa Talia (14km – 5 ore di percorrenza) e il Sant Joan Morna Forna Des Saig (14,5km – 5 ore di percorrenza). Inoltre, dal 30 novembre al 2 dicembre si svolgerà la Tre giornate Trail de Ibizay.



Formentera - L’intera isola è percorribile in macchina in una mattina, ma per scoprire l’anima autentica bisogna “lasciarsi andare” ai suoi 32 percorsi verdi con oltre 100 km di sentieri segnalati e intercomunicanti. Gli itinerari sono percorribili a piedi o in bicicletta e alternano tre diverse difficoltà in base alla lunghezza del percorso e al dislivello. L’isola offre anche la possibilità di vivere un’esperienza green più rilassante nel Parco Nazionale di Ses Salines, precisamente tra le Pitiuse, dove tra le saline si è formato un ricchissimo ecosistema naturale. Qui si incontrano terra e mare e la natura offre uno spettacolo sorprendente.



Per maggiori informazioni: www.illesbalears.travel