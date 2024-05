Andare a cavallo fa tendenza: ecco 5 posti ideali

Secondo la app di viaggi Omio, ecco dove andare per ammirare i nobili quadrupedi in splendidi ambienti naturali: in Italia, ma anche in Francia, Portogallo, Spagna o Irlanda, dove ammirare cavalli in libertà. Quest’anno si parte lasciandosi ispirare dagli outfit di Bella Hadid o ascoltando l’ultimo album di Beyoncé, Cowboy Carter.

Toscana

Esplorare la Toscana a cavallo, fuori dai sentieri più battuti, è un’esperienza che tutti dovrebbero fare almeno una volta nella vita. Trovate il giusto ritmo con il vostro cavallo, respirate l’aria fresca e pulita della campagna, galoppate lungo campi appena arati tra distese di girasoli. Tra le zone più affascinanti, la Maremma, per un viaggio in sella in riva al mare, ma anche il senese con le stradine arroccate o i vigneti nei dintorni di San Gimignano e Volterra, dove alcune escursioni includono anche visite alle cantine e degustazioni, per un’esperienza ancora più completa. Come arrivare: per la Maremma, da Milano a Grosseto in treno; per Volterra, in treno da Firenze.





Alentejo, Portogallo

Nel cuore dell’Alentejo, a mezz’ora dalla città-museo di Évora, Patrimonio UNESCO, si trova un autentico equo-resort dove gli appassionati di equitazione e soprattutto di dressage possono sbizzarrirsi. Si tratta di Monte Velho, conosciuto per i suoi paesaggi pittoreschi, le sue colline ondulate, le foreste di querce da sughero, i vigneti, gli uliveti e naturalmente i suoi esemplari lusitani. Cavalcare in questa zona incontaminata e silenziosa, lontana dal trambusto cittadino e inserita all’interno di una riserva ecologica, è un’esperienza magica, ideale per ritrovare l’equilibrio interiore. Come arrivare: in aereo fino a Lisbona e poi in pullman.





Sierra Nevada, Spagna

Lasciatevi ammaliare dalla spettacolare e selvaggia natura andalusa dove le colline dell'Alpujarra si innestano sulle montagne della Sierra Nevada creando un paesaggio dai contrasti unici. Abitata da oltre 2.000 anni e ricca di biodiversità, questa zona è splendida da esplorare a cavallo, attraversando i caratteristici paesini bianchi. Le escursioni proposte variano in base alla stagione: nei mesi più caldi, si possono raggiungere i punti più alti della catena montuosa e i pascoli in quota seguendo gli antichi sentieri dei mandriani, mentre in inverno alcuni tratti possono risultare impegnativi - pertanto più adatti agli esperti - ma allo stesso tempo entusiasmanti. Come arrivare: in aereo fino a Madrid, per poi proseguire in treno verso Granada, alle porte della Sierra Nevada.





Camargue, Francia

Il Parco Naturale della Camargue, racchiuso tra Marsiglia e Montpellier, a sud della splendida Arles, fa breccia nel cuore di ogni viaggiatore. Cavalieri e cavallerizze esperte potranno esplorare sentieri selvaggi con il proprio ritmo, ma è possibile anche semplicemente ammirare gli agilissimi cavalli camarguais dal manto bianco che qui vivono allo stato brado. Da non perdere anche il Parco ornitologico di Pont de Gau dove ammirare anche fenicotteri e aironi. Come arrivare: in pullman, da Milano a Marsiglia o Montpellier, con partenze anche notturne.