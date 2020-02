Donnavventura, Grand Raid del Trentennale: Danimarca, Faroe e Islanda

In campagna non è raro vedere le pecore che pascolano sui tetti delle case più basse, questi, infatti, sono rivestiti di erba, che funge da isolante per il freddo e la pioggia.

Continueremo ad andare alla scoperta delle isole Faroe, seguendo il profilo frastagliato delle coste, in un susseguirsi di villaggi pittoreschi, valli, montagne e fiordi, sino a raggiungere la capitale: Torshavn.

Anche qui, nell’antico quartiere d Ryeni, le case hanno il tetto ricoperto da un manto erboso.

Proseguiremo la nostra spedizione imbarcandoci alla volta dell’Islanda, che raggiungeremo dopo una lunga traversata in mare, e subito saliremo a bordo di un piccolo peschereccio, per scoprire i segreti della pesca islandese.

Percorreremo l’Hellisheiði Estri, un passo montano davvero ripido che ci regalerà scenari mozzafiato.

Grand Raid del Trentennale: in viaggio dalla Danimarca all'Islanda, pasaggio per le isole Faroe. In onda domenica 9 febbraio alle 13.50 su Rete4.

L'Islanda è il paese meno densamente popolato d'Europa, con un paesaggio puro, incontaminato e davvero magico. L’unico modo per scoprirlo davvero è guidando, perché solo così si può osservare il mutare continuo del panorama, che è modellato dall’acqua, dal variare dell’altitudine, dai vulcani e dai ghiacciai. È una terra incantata popolata da elfi e folletti che solo chi ha un cuore sincero può vedere…

Nel nord-est dell’sola si trova un’oasi naturale protetta che ospita centinaia di anatre. È una famiglia ad occuparsi del loro benessere, preparando casupole di legno dove le anatre possono ripararsi e covare le uova. Nel momento della migrazione i nidi, vengono abbandonati e il piumino che le anatre hanno perso naturalmente, viene raccolto e viene utilizzato per realizzate esclusive e calde trapunte cruelty free.

Continueremo ad andremo alla scoperta dell’entroterra, fra guardi e torrenti, inoltrandoci nell’altopiano desertico, dove lo sguardo si perde fra valli e crateri vulcanici, e non si incontra anima viva per chilometri.

Non sono molte le specie animali che vivono su quest’isola estrema, tra di esse ci sono capre e pecore, entrambe caratterizzate da mantelli assai vaporosi e pregiati, e poi ci sono i cavalli islandesi, una razza endemica dell’sola, docile e robusta.

L’appuntamento con la quinta puntata di Donnavventura, Grand Raid del Trentennale: dall’Islanda all’Equatore è per domenica 9 febbraio alle 13.50 su Rete4.