Donnavventura augura Buon Natale dalla Polinesia Francese

Il nostro regalo di Natale per voi è portarvi alla scoperta di un autentico paradiso in terra: la Polinesia Francese. Un vero paradiso di acque cristalline, composta da 118 isole, di cui alcune di origine vulcanica ed altre corallina, distribuite tra cinque arcipelaghi immersi nelle acque australi.

Più che nota è Bora Bora, l’archetipo del paradiso tropicale, poiché fu la prima ad essersi imposta nell’immaginario collettivo sin dai tempi in cui fu scoperta da esploratori europei.

La sua conformazione è inconfondibile, sorge al centro di una laguna circondata da lunghi isolotti sabbiosi e da una laguna di acque turchesi protetta dalla barriera corallina.

Sorvolandola si coglie ancora di più la brillantezza della sua acqua azzurra e non è difficile capire perché viene chiamata “la perla del Pacifico”.

È come nuotare in un acquario, dove l’acqua è trasparente e la sabbia dei bassi fondali fa risaltare le livree dei pesci colorati.

Nota per essere l’isola di proprietà del famoso attore di Hollywood, Marlon Brando, è Tetiaroa. Un gioiello caratterizzato da una lunga spiaggia di sabbia finissima e una barriera corallina lunga cinquanta chilometri, i cui colori e le luminescenze del mare sono unici.

Polinesia Francese: le Donnavventura augurano Buon Natale donnavventura 1 di 12 donnavventura 2 di 12 donnavventura 3 di 12 donnavventura 4 di 12 donnavventura 5 di 12 donnavventura 6 di 12 donnavventura 7 di 12 donnavventura 8 di 12 donnavventura 9 di 12 donnavventura 10 di 12 donnavventura 11 di 12 donnavventura 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Rangiroa, soprannominato Rangi dai locali, è l’atollo più grande della Polinesia Francese e si trova nell’arcipelago delle Tuamotu a nord di Tahiti.

Famosa è la Laguna Blu di Rangiroa, un susseguirsi di isole ed isolotti dalle sabbie bianche circondate da acque smeraldine punteggiate da palme e agitate da un vento gentile. Nelle acque basse della laguna nuotano decine di piccoli squali pinna nera, ma è bene sapere che sono del tutto innocui. Spingendosi però in acque più profonde si possono avvistare anche esemplari decisamente più grandi, come gli squali limone. La Laguna Blu ha acque calde e uno scenario naturale mozzafiato, come la grande piscina naturale circondata da palme da cocco. Nell’arcipelago di Rangiroa, estremamente affascinante è la località delle sabbie rosa, dove si possono ammirare i continui cambi di forma dei banchi di sabbia. In queste acque nuotano sinuose le razze che sfiorano i bassi fondali, amichevoli e curiose si lasciano delicatamente accarezzare.



Una delle indiscusse meraviglie della Polinesia è sicuramente il giardino dei coralli, situato nel canale del Motu di Tau Tau di fronte all’isola di Taha. Si tratta di un canale naturale dall’acqua bassa, costellato di coralli che sembrano cespugli e fiori sbocciati appena sotto il pelo dell’acqua e i pesci farfalla svolazzano da uno all’altro. I coralli disegnano un percorso naturale non semplice da percorrere, ma che è l’habitat naturale per tante specie di pesci. Un variopinto mondo sottomarino, abitato da innumerevoli pesci colorati.

Il Motu Tau Tau è spettacolare, la sua fitta vegetazione di palme sono la testimonianza di quanto siano rigogliosi tutti i lembi di terra emersi da queste acque turchesi.

L’azzurro è indubbiamente il colore della Polinesia, che si fa più intenso dove i fondali si abbassano, ma che non perde mai la sua incredibile trasparenza.

Il 25 dicembre è ormai alle porte e Donnavventura, con tanti nuovi sogni nel cassetto, vi augura un felice Natale.