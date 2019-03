Donnavventura, Turks and Caicos: un paradiso turchese

Ad accrescere il fascino di questa località già di per sé unica, la leggenda che Cristoforo Colombo approdò su una delle isole dell’arcipelago quando mise piede nel “Nuovo Mondo”.

Solo alcune isole sono abitate: Grand Turks e Salt Cay nelle Turks, Pine Cay, South Caicos, Easth Caicos, Middle Caicos, North and West Caicos e Providenciales nelle Caicos. Molte delle spiagge offrono barriere coralline vivaci vicino alla riva e sono perfetti siti per lo snorkeling, per ammirare il ricco mondo sottomarino.



Per coloro che desiderano vivere a stretto contatto con la natura ci sono numerosi parchi nazionali e riserve naturali. I più sportivi possono mettersi alla prova con il parasailing, una disciplina che permette all’atleta munito di paracadute, di essere trainato da un motoscafo e “volare” sull’acqua! Sicuramente un’emozione forte, non adatta a tutti!



A Little Water Cay, conosciuta anche come Iguana Island, si possono fare degli incontri curiosi, con una particolare specie endemica di iguane, le Cyclura Carinata. L’isola dista solo 400 metri da Provinciales e si può raggiungere tramite un’escursione in kayak, per scoprire gli angoli più incontaminati e selvaggi di questo arcipelago.

Di grande interesse l’escursione alla Caicos Conch Farm di Providenciales; questo luogo oltre che una fiorente azienda è un vero e proprio sito educativo e permette ai visitatori di scoprire tutte le peculiarità della conchiglia regina, la strombus gigas, tipica dei Caraibi e in particolar modo di Turks and Caicos. Questa caratteristica conchiglia oltre ad essere uno dei principali elementi della cucina locale, viene usata anche come strumento musicale e come elemento decorativo!



Tra le spiagge più spettacolari troviamo Grace Bay, vero e proprio simbolo di Turks and Caicos, con sabbia candida e acque cristalline, un’oasi incontaminata, protetta da oltre un chilometro di barriera corallina. Ma anche Long Bay Beach, una distesa di sabbia che si estende per oltre quattro chilometri sulla costa sud est di Providenciales, dove il mare è sempre calmo e le attività da fare sono numerose: dal kayak alle passeggiate a cavallo, dalle escursioni in catamarano al kiteboard!

Ma basta spostarsi per imbattersi in altri paesaggi, uno fra i più selvaggi e simbolici delle Caicos è sicuramente Mudjin Harbour Beach, dove falesie e spiagge si intervallano, lambite dalle onde dell’Oceano. Un luogo suggestivo, amato sia dai locali che dai visitatori. Qui il contrasto tra i colori della fitta vegetazione e le sfumature del mare è davvero sorprendente.



A Turks and Caicos la realtà supera l’immaginazione: si vive l’autentica atmosfera dei Caraibi, godendo dei ritmi rilassati e delle innumerevoli esperienze che questa località può offrire.