Donnavventura: Saona e le British Virgin Islands

Stabiliremo il nostro campo base nella zona di Bayahibe, in un resort davvero d’eccezione e qui sperimenteremo anche il trapezio, oltre a praticare svariate attività sportive, dal beach volley al sup.

Raggiungeremo la cittadina di La Romana e poi voleremo alle British Virgin Islands, un arcipelago del Mar dei Caraibi e che è tutt’ora un territorio inglese d’oltremare.



Le Isole Vergini britanniche si trovano tra il Mar dei Caraibi e l'Oceano Atlantico settentrionale, a est di Porto Rico; sono circa una quarantina di isole, ma solamente 16 sono quelle abitate.

Vengono considerate un vero e proprio paradiso per i velisti, grazie alla costate presenza dei venti alisei che gonfiano le vele, ma anche in virtù della conformazione fisica delle isole, che offre molte baie e ripari, un tempo territorio indiscusso dei famigerati pirati dei Caraibi.



Partiremo da Tortola, l’isola principale, per poi andare alla scoperta delle realtà più interessanti di questo gruppo insulare, navigando in catamarano. La prima tappa sarà Peter Island, un’isola privata, dalla singolare conformazione a “L” rovesciata e un territorio montuoso, attraversato da sentieri su cui passeggiare, fare trekking e mountain bike, anche se, naturalmente, sono le spiagge il suo punto forte.



Sarà poi la volta di Virgin Gorda, che a Cristoforo Colombo ricordava una donna grassa distesa sul fianco, ecco da dove nasce il suo nome. Qui si trova la deliziosa distesa sabbiosa è Spring Bay, caratterizzata da grossi roccioni levigati che la punteggiano e la incorniciano in parte. Poche miglia più in là si trova Davil’s Bay, punto di riferimento per andare alla scoperta di una delle maggiori attrattive dell’isola, The Baths, enormi massi di granito modellati dai millenni, che nel tempo hanno cerato un labirinto che si snoda fra piscine naturali soggette alla marea, gallerie, archi e grotte che si aprono sul mare. Questo dedalo è molto affascinante, un continuo gioco di luci ed ombre, passaggi e pertugi da esplorare, in cerca di sbocchi sul mare o di piccole polle di acqua turchese dalla notevole bellezza.



Un’altra piccola isola ci attende, si tratta di Cooper Island, molto apprezzata da chi naviga perché nella sua baia si trovano diversi locali e ristoranti simpatici dove mangiare qualcosa o magari bere un frullato di frutta fresca, prima di riprendere il mare.

