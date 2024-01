Disneyland Paris regala una nuova magia: una parata di droni trasforma il cielo in una tavolozza di colori

Luci, proiezioni, fontane e coreografie con 500 droni. Il cielo sopra Disneyland Paris si tinge in omaggio alla Main Street Electrical Parade, uno spettacolo notturno messo in scena nel Parco Disneyland tra il 1992 e il 2003, che ha segnato la storia del parco tematico.

Ufficio stampa

Disney Electrical Sky Parade fa rivivere l’infanzia ai nostalgici e fa scoprire ai più giovani una delle iconiche esperienze che hanno reso celebri i Parchi Disney nel mondo. Fino a 500 droni sfilano nel cielo notturno sotto forma di carri illuminati, che simboleggiano le varie icone della Main Street Electrical Parade, tra cui lo sfavillante treno di Topolino e dei suoi amici, il drago Elliott e la carrozza di Cenerentola sopra il Castello della Bella Addormentata nel Bosco.

Questo spettacolo mozzafiato si rifà alle recenti produzioni notturne come "Disney D-Light", "Avengers: Power the Night" o allo spettacolo di droni per la Festa della Bastiglia del 14 luglio 2023 e viene realizzato grazie alla collaborazione delle squadre di Disneyland Paris Entertainment con Dronisos, fornitore ufficiale di tecnologia di Disneyland Paris e leader europeo degli spettacoli con droni in Francia, Stati Uniti e Medio Oriente.

Ma le novità per il 2024 non si fermano qui. Disneyland Paris propone anche un nuovo spettacolo diurno: dal 10 febbraio arriva A Million Splashes of Colour, uno show pieno di energia con alcuni dei personaggi Disney più amati: un viaggio nel tempo per scoprire le storie di Disney Animation e Pixar, dai classici senza tempo ai successi più recenti. Vestiti con nuovi abiti colorati, Topolino, Minnie e i loro amici parteciperanno ai festeggiamenti a Central Plaza, insieme ad alcuni Personaggi Disney tra cui Gioia (Inside Out), Timon (Il Re Leone), Vaiana (Oceania), Mirabel (Encanto) e la nuova eroina Disney, Asha (Wish). La musica avrà un ruolo centrale, combinando due colonne sonore originali e un mashup di canzoni iconiche dei film che hanno emozionato diverse generazioni.

Nuove decorazioni a Main Street, U.S.A.

Main Street, U.S.A. sarà arricchita da nuove decorazioni con tocchi di colore, luci e fiori che "risvegliano l'inverno" grazie alla polvere fatata di Trilli e dalla sua sorella gemella, Pervinca. Celebrando le meraviglie della natura sia in inverno che in primavera, questa nuova decorazione si ispira all'Art Nouveau e celebra la ricchezza delle storie Disney. Saranno presenti oltre 50 personaggi Disney e Pixar, tra cui Paperino, Tiana (La principessa e il ranocchio), Elsa (Frozen) e Woody (Toy Story). I principali punti di riferimento di Main Street U.S.A., come il Gazebo e la Main Street Station, saranno ridecorati per celebrare Disney Symphony of Colours.