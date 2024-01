A Disneyland Paris riapre il Disneyland Hotel

Una struttura a cinque stelle per una full immersion nelle atmosfere Disney, in compagnia di personaggi e Principesse

La riapertura fa parte di una trasformazione senza precedenti, che aggiunge ancora più magia con esperienze entusiasmanti come il “Marvel Avengers Campus” e presto un’area a tema “Frozen” nel Parco Walt Disney Studios. La riapertura del Disneyland Hotel rappresenta una pietra miliare nel continuo investimento e sviluppo della prima destinazione turistica europea. Gli Hotel Disney sono l’estensione della leggendaria magia che gli ospiti di Disneyland Paris possono vivere nei Parchi Disney: i sette Hotel Disney - che vanno da 2 a 5 stelle – offrono servizi per tutti i gusti grazie ad ambientazioni altamente tematizzate e universi unici che rendono il soggiorno ancora più magico e ricco di emozioni.

"Questa riapertura segna un nuovo capitolo nella trasformazione di Disneyland Paris, riaffermando il nostro ruolo di leader dell'industria turistica europea con una miscela unica di narrazione, servizi di eccellenza e la capacità senza eguali di accogliere le famiglie" ha dichiarato Natacha Rafalski, Presidente di Disneyland Paris. "Siamo entusiasti di svelare il nuovo Disneyland Hotel, una struttura a cinque stelle unica nel suo genere che celebra la regalità e l’amata narrazione Disney. Il nostro impegno verso l'innovazione e un'esperienza impareggiabile per gli Ospiti, rimane costante. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto a tutti in uno degli hotel più coinvolgenti d'Europa.”

La squadra dei Walt Disney Imagineering Paris, insieme ai migliori fornitori e artigiani di tutta Europa, ha creato un’esperienza unica ed immersiva che rende omaggio sia alle storie regali Disney, sia ai maggiori monumenti europei, come il Castello di Versailles o il Neuschwanstein Castle.

Il Castle Club è un hotel esclusivo all'interno dell'hotel. Offre 41 Camere Castle Club, 16 Signature Suites, 1 Suite Principesca e 1 Suite Reale, per vivere un’esperienza straordinaria, intrecciando sapientemente privacy e personalizzazione per creare un'atmosfera raffinata. L’hotel coccola gli ospiti come solo un cinque stelle Disney può fare: situato agli ultimi due piani, offre la discrezione di un ascensore privato, un'area dedicata al check-in e tutti i nuovi servizi di lusso aggiornati. Gli ospiti che soggiornano in una camera o suite Castle Club hanno accesso anche alla Castle Club Lounge che offre una colazione esclusiva in compagnia delle Principesse Disney. Ad esempio, la Suite Signature Cinderella offre un design ispirato alla casa di Cenerentola, con riferimenti all'arredamento, alla storia e ai personaggi della casa di Cenerentola, come il camino, l'abito da ballo e la scarpetta di cristallo che si illumina magicamente. La Suite Principesca è dedicata invece a “La Bella e La Bestia” con sontuosi arredi barocchi, mentre la Suite Reale Frozen offre una superficie di oltre 200 metri quadrati ispirati al Palazzo di Ghiaccio della Regina Elsa in cima alla Montagna del Nord.

Il Disneyland Hotel incorona i suoi Ospiti più piccoli come regine e re durante il loro soggiorno reale, offrendo loro un viaggio incantato dall’inizio alla fine. I sogni prendono vita al “Royal Kids Club”, dove i bambini possono entrare a far parte delle loro storie reali Disney preferite. Il club è progettato come una biblioteca magica nella quale i Cast Members (impiegati Disney) coinvolgono i piccoli ospiti in emozionanti esperienze interattive e di realtà aumentata. Inoltre, i bambini e le loro famiglie possono prenotare un incontro regale per posare accanto a una Principessa Disney come Biancaneve, Jasmine o Ariel. Il Disneyland Hotel mette a disposizione anche un servizio di nursery gratuito per i bambini dai quattro agli undici anni, per un massimo di due ore.

Il servizio “My Royal Dream” (a pagamento) trasforma bambine e bambini dai tre ai quattordici anni in eleganti principesse o cavalieri grazie alla magia del trucco, delle acconciature, dei costumi e degli accessori. L’esperienza si conclude con uno shooting fotografico.

SPA e benessere per grandi e piccini - Le terme non sono solo per gli adulti e la Spa del Disneyland Hotel by Clarins con la sua piscina ne sono la prova. Qui i piccoli ospiti possono rilassarsi insieme agli adulti che li accompagnano, sguazzare nella piscina e persino provare veri e propri trattamenti termali con prodotti adatti ai bambini (dai 6 anni in su) forniti da Nougatine Paris.

Ristoranti - Tutti i ristoranti, i bar e le sale del Disneyland Hotel sono stati ripensati per mettere in risalto la ricca diversità delle storie reali Disney. Immersi nella stessa narrazione delle altre parti dell'Hotel, questi spazi offrono un'esperienza gastronomica unica e un'esperienza culinaria creata appositamente per i bambini. Nei ristoranti “Royal Banquet” e “La Table de Lumière” vengono servite deliziose prelibatezze tradizionali francesi rivisitate e ispirate ai personaggi Disney. Ispirato all'opulenza delle vaste sale ricevimento presenti in ogni castello, “The Royal Banquet” invita gli Ospiti a partecipare ad un banchetto regale in mezzo ad una galleria di dipinti che ritraggono numerose famiglie reali Disney, come il Re Tritone e le sue sette figlie de “La Sirenetta”, la Regina di Cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie, il Principe Giovanni di Robin Hood o persino Kronk de “Le Follie dell’Imperatore”. Qui gli ospiti possono anche incontrare e cenare con Topolino, Minnie e i loro amici, vestiti con nuovi ed esclusivi abiti regali.

A “La Table de Lumière”, gli ospiti possono gustare la cena con servizio al tavolo in uno spazio che rende omaggio alla scena della sala da ballo de “La Bella e la Bestia”, a sua volta ispirata alla Sala degli Specchi del Castello di Versailles. Il menu è caratterizzato dalle raffinatezze della cucina francese. Infine, per un drink e uno spuntino raffinati c’è il Bar “Fleur de Lys”, aperto tutto il giorno. La “Deluxe Lounge” accoglie gli ospiti che soggiornano nelle camere Deluxe, offrendo una vista sui Fantasia Gardens per una tranquilla colazione a buffet e spuntini pomeridiani dolci e salati in omaggio. L'esperienza reale del Disneyland Hotel è accompagnata da un servizio in camera personalizzato e di qualità: gli ospiti possono gustare un'ampia varietà di piatti e bevande di prima qualità, oltre a pasticcini e frutta fresca, serviti 24 ore su 24 in camera.

Infine, nella Royal Collection Boutique è possibile trovare il souvenir perfetto in una gamma di prodotti esclusivi del Disneyland Hotel.

Le prenotazioni sono aperte sul sito: www.disneylandparis.com/it-it.