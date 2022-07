Aeroporto Giuseppe Verdi: “Riparti da Parma”

Ufficio stampa

in questi giorni si è tenuto all’aeroporto di Parma Giuseppe Verdi l’evento “Riparti da Parma”, per promuovere la nuova offerta di voli che faciliterà gli spostamenti verso le mete turistiche più di tendenza, non solo per i cittadini di Parma, ma anche per tutti i cittadini nei capoluoghi di provincia limitrofi.