Teresa Langella, da "Uomini e Donne" alle nozze con Andrea Dal Corso: "La notte prima ho dormito con mamma e papà"

Nel salotto del programma di Canale 5 la coppia, uscita insieme dal dating show di Maria De Filippi, ha rivisto per la prima volta le immagini del matrimonio. "Una delle frasi che più ci siamo detti quel giorno era il desiderio che il tempo si fermasse", spiegano. "Di solito sono bravo a tenermi ma dentro avevo un vortice di emozioni", confida Andrea Dal Corso che si dice felice anche di essere riuscito a riunire per l'occasione i suoi genitori. "Entrare in chiesa è stata un'emozione unica e quando ho visto i suoi occhi ho capito che era tutto vero", aggiunge Teresa.