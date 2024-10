"Si chiama Gianmarco e il 10 luglio 2025 ci sposiamo!" ha detto Paola Caruso a "Verissimo" annunciando le nozze imminenti. "Ho deciso di donarmi un po' di gioia", ha continuato. "Ancora non ci credo, è il giorno che tutte le donne aspettano e io sono arrivata a 39 anni senza sposarmi, proprio come lui. È come se entrambi ci stavamo aspettando", ha proseguito la showgirl, che dopo molte delusioni in campo sentimentale oggi è finalmente felice. Lui ha 53 anni ed ha un figlio: sembra che siano stati proprio i due bambini a fare amicizia per primi, iniziando a giocare tra di loro durante il soggiorno in un hotel.