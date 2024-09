Lino Banfi e l'amicizia con Papa Francesco: "Mi ha nominato bisnonno d'Italia!"

Nel luglio scorso Lino Banfi ha festeggiato 88 anni e ospite a "Verissimo" racconta di aver ricevuto per l'occasione un messaggio d'auguri anche da parte di un amico "speciale": Papa Francesco. "Quando ho visto che il numero era sconosciuto non ho risposto ma lui mi ha lasciato un messaggio vocale sulla segreteria", spiega l'attore pugliese. "All'inizio ho pensato fosse uno scherzo di Massimo Lopez che è bravissimo a fare le imitazioni, poi ho richiamato quel numero per aver conferma sulla voce e mi hanno passato ìl Papa in persona". Poi annuncia: "Dopo le nomine qualche anno fa a nonno d'Italia e nonno d'Europa, adesso il Santo Padre mi ha nominato pure bisnonno d'Italia!"