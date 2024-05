Everli lancia la campagna “avere fiducia premia” per sensibilizzare gli italiani al mondo della spesa online

L’idea nasce da una ricerca Everli, nella quale più di 1 persona su 3 afferma di non fare la spesa online perché teme che i prodotti non rispecchino le sue aspettative.

Everli punta attraverso la campagna a modificare questo atteggiamento forte di caratteristiche uniche quali, ad esempio, una rete di 2000 shopper qualificati che scelgono con cura i prodotti al supermercato preferito dal cliente e lo ricontattano in caso di necessità, la flessibilità di scegliere la fascia oraria e pianificare l’arrivo della spesa. Gli shopper di Everli hanno consegnato la spesa più di 4 milioni di volte anche in piccoli centri o aree a bassa densità abitativa aiutando anche chi è impossibilitato (temporaneamente o meno) a spostarsi dalla propria abitazione L’azienda ha utilizzato 3 innovativi superspot da 15 secondi caratterizzati da un QR code a tutto schermo, uno dei primi format di questo tipo nella televisione italiana, in occasione dell’avvio del prima del calcio d’inizio, alla fine del primo tempo e all’inizio del secondo tempo. Il QR code con “effetto sorpresa” ha permesso ai consumatori di accedere a una pagina dedicata dalla quale poter richiedere il codice sconto da utilizzare per i propri acquisti premiando la fiducia riposta nel messaggio dello spot.