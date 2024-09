Chiara Iezzi sulla separazione: "Sentivo il bisogno di una pausa ma temevo di parlarne a Paola"

"Viaggiando molto non mi sono accorta che il lavoro assorbiva così tanto che non riuscivo a prestare attenzione ad altri aspetti della mia vita", racconta Chiara Iezzi. La cantante aggiunge come l'assenza di un contratto discografico abbia contribuito a incrinare il rapporto professionale tra loro. "Soffrivo la pressione su di noi ma non riuscivo a spiegare a mia sorella l'importanza di ricaricare le batterie per affrontare in modo diverso il lavoro", dice.