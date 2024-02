I big dei social media sotto attacco al Senato Usa: "Avete le mani sporche di sangue" | Zuckerberg si scusa con le famiglie delle giovani vittime

Fotogallery - Privacy, Meta: in arrivo nuovi strumenti di sicurezza per gli adolescenti (e non solo)

L'udienza L’udienza è iniziata con una testimonianza registrata di bambini e genitori che hanno detto di essere stati sfruttati sui social media. Durante l’evento di diverse ore, i genitori che hanno perso figli per suicidio hanno tenuto silenziosamente in mano le foto dei loro figli morti.

L'attacco “Le piattaforme qui presenti non sono le uniche responsabili di questa crisi, ma lo sono per molti dei pericoli che i minori devono affrontare online: le loro scelte in materia di design, il loro fallimento nell’investire nella sicurezza e la costante ricerca di profitti hanno messo i nostri figli e i nostri nipoti a rischio”, ha affermato il presidente della commissione Giustizia, Dick Durbin. Parole dure quelle del capogruppo repubblicano, Lindsey Graham, che ha attaccato le piattaforme, affermando: “Avete le mani sporche di sangue”.

Le scuse di Zuckerberg "Mi dispiace per le cose che le vostre famiglie hanno sofferto ed è per questo che investiamo così tanto e continueremo a fare sforzi a livello di settore per assicurarci che nessuno debba affrontare le cose che le vostre famiglie hanno dovuto soffrire", ha detto Zuckerberg alzandosi in aula, rivolto alle famiglie presenti.

I rischi dei social Predatori sessuali. Funzionalità addictive. Suicidio e disturbi alimentari. Standard di bellezza irrealistici. Bullismo. Questi sono solo alcuni dei problemi con cui i giovani si confrontano sui social media, e secondo i difensori dei minori e i legislatori, le aziende non stanno facendo abbastanza per proteggerli.