WhatsApp, si potranno modificare le foto con l'intelligenza artificiale

Tgcom24

Come funziona l'editor immagini basato sull'IA L'editor permetterà di applicare effetti di diversi tipi sulle immagini da inviare. Si potrà modificare lo sfondo, oppure trasformare lo stile delle foto con la funzione "restyle". Inoltre, sarà possibile ingrandire l'intera immagine con la funzione "espandi" e se necessario regolarne le dimensioni.

Il nuovo strumento è particolarmente utile perché consentirà di modificare le immagini direttamente su Whatsapp prima di inviarle, risparmiando tempo dato che non si dovrà più utilizzare una app apposita per la modifica. L'intelligenza artificiale renderà quindi la condivisione più rapida.

Sebbene non ci sia ancora una data certa di rilascio dell'editor di immagini, è molto probabile che quest'ultimo sarà reso disponibile in un prossimo aggiornamento per tutti gli utenti dell'app di messaggistica.

Grande attesa per la chatbot Meta AI C'è grande attesa per il rilascio del chatbot, Meta AI, ossia un software progettato per simulare una conversazione con un essere umano. Esso sarà disponibile su tutte le piattaforme dell'azienda fondata da Mark Zuckerberg: non solo Whatsapp ma anche Instagram, Messenger, i dispositivi di realtà aumentata e i RayBan Meta. Meta AI non sarà però solo un chatbot conversazionale, ma potrà anche generare immagini e adesivi per rispondere ai prompt degli utenti.

Inoltre saranno disponibili 28 chatbot che saranno impersonati da vip mondiali, da Paris Hilton a Kendal Jenner fino a Snoop Dogg, che interpreteranno dei personaggi creati tramite intelligenza artificiale che intratterranno gli utenti con consigli di vario tipo che siano culinari di rilassamento etc. Infine, attraverso Studio AI, ogni utente potrà creare il proprio chatbot.