WhatsApp: "L'aggiornamento non influisce sulla privacy dei messaggi" 

Un portavoce di WhatsApp ha risposto al Garante della Privacy dopo le polemiche sui nuovi termini di utilizzo della chat. "L'aggiornamento dell'informativa sulla privacy non influisce sulla privacy dei messaggi scambiati con amici o familiari e non richiede agli utenti italiani di accettare nuove modalità di condivisione dei dati con Facebook", ha detto. L'aggiornamento, ha aggiunto, "fornisce ulteriore trasparenza su come raccogliamo e usiamo i dati".