WhatsApp, Facebook e Instagram down: problemi per gli utenti, cosa succede

Per diversi minuti centinaia di migliaia di utenti, non solo in Italia, hanno riscontrato problemi nell'accesso alle app e alle piattaforme di messaggistica e social. Secondo il sito specializzato Downdetector, nella maggior parte dei casi (88%) il problema ha riguardato l' invio di messaggi , mentre percentuali inferiori segnalavano criticità dell' applicazione e della connessione ai server . Su X sono comparsi diversi post con l'hastag #whatsappdown, #instagramdown e #facebookdown. Dopo circa mezz'ora, le app di Meta sembrano essere tornate a funzionare a macchia di leopardo.

Ancora una volta WhatsApp , Instagram e Facebook sono andati in down.

Tgcom24

Decine di migliaia di segnalazioni sul "down" dei social sono arrivate anche dalla Gran Bretagna. Per quanto riguarda WhatsApp, per diversi minuti è stato impossibile collegarsi al servizio di messaggistica e alle telefonate. Per Instagram e Facebook, invece, la maggior parte degli utenti ha riferito di non riuscire a caricare i contenuti, con il mancato aggiornamento del feed.