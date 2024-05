WhatsApp si rifà il look | Ecco tutte le principali novità 

Il nuovo aggiornamento è frutto di un lungo studio e delle numerose ricerche e considerazioni effettuate dal team di Meta, che si è posto l'obiettivo di rendere l'app più accessibile, fresca e semplice per gli oltre due miliardi di utenti che utilizzano Whatsapp per comunicare. Vediamo, allora, le principali novità.

Dopo aver esaminato oltre 35 varianti di colore, Meta ha deciso di aderire al verde iconico di WhatsApp, creando una palette che consente di ottenere armoniosi abbinamenti cromatici in tutta l'app. Migliorata anche la cosiddetta " dark mode " per creare un contrasto più elevato e su toni più profondi per ridurre l'affaticamento degli occhi in ambienti con scarsa illuminazione. La modalità oscura avrà quindi una nuova tonalità per facilitare la lettura dei messaggi.

Novità anche per il mondo di iOS, dove è stato reso più semplice l'invio di foto e video grazie alla nuova area degli allegati. Invece di un menù a schermo intero, è stato aggiunto un riquadro espandibile che offre una visione più chiara delle opzioni disponibili durante l'invio di media, sondaggi, documenti e altro ancora.

Le chat

A seguito delle numerose richieste per migliorare gli strumenti di organizzazione dei messaggi, sono stati aggiunti i filtri per le chat che consentono di concentrarsi sulle conversazioni importanti e a trovarle più velocemente. Lo spostamento della barra di navigazione in basso sui dispositivi Android ha permesso di posizionare i filtri in cima all'elenco delle chat, in modo che le persone possano trovare rapidamente le conversazioni giuste senza dover scorrere l’intera lista delle chat. Ora è possibile selezionare i filtri per i messaggi non letti e per i gruppi con un semplice tocco, per recuperare i messaggi persi o le chat di gruppo preferite.