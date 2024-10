Algoritmi social, l'Ue vuole risposte da TikTok, SnapChat e YouTube

L'esecutivo comunitario chiede a TikTok, in particolare, di spiegare le misure messe in atto per arginare la manipolazione da parte di soggetti malevoli, i rischi sulle elezioni, sul pluralismo dei media e sull'opinione pubblica. Un portavoce del social cinese ha detto che TikTok collaborerà per fornire risposte all'Ue