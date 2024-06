La Ue a Musk: "Non consentire ai minori di vedere porno su X"

L'Ue si scaglia contro le modifiche alle regole di X (ex Twitter), che hanno sdoganato la distribuzione di contenuti pornografici sulla piattaforma, già sotto monitoraggio in base alla legge sui servizi digitali. "Siamo molto chiari, ai nostri figli non dovrebbe essere consentito di vedere questo tipo di contenuti online", ha detto un portavoce della Commissione europea. "Siamo a conoscenza - ha spiegato la stessa fonte - dell'annuncio fatto da X in relazione ai contenuti per adulti. Questo tipo di contenuto era già consentito sulla piattaforma e ora ciò che è cambiato è che X ha annunciato che cambierà l'etichetta da sensibile a contenuto per adulti". Poi l'avviso a verificare i possibili pericoli in cui potrebbero incorrere i minori a causa dei servizi di X.