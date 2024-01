San Marino fa "guerra" agli smartphone: verso una legge per vietare cellulari e tablet agli under 11

Gli smartphone diventeranno vietati agli under 11 a San Marino, che va verso l'adozione di una legge ad hoc.

Il Congresso di Stato, il governo di San Marino, infatti presenterà una proposta di legge per vietare, almeno nelle scuole elementari e medie, l'uso del telefonino. Il Consiglio grande e generale, ossia il Parlamento del Titano, come riportano i media locali, ha approvato contro gli smartphone agli under 11 una istanza d'arengo, cioè un suggerimento di legge che arriva dai cittadini.