Safer Internet Day, il ministro Locatelli: "Creare una coscienza per i più giovani"

Il ministro per le disabilità: "Non sempre dall'altra parte si trovano le persone che uno crede"

In occasione del Safer Internet Day , la giornata mondiale per la sicurezza in Rete che si celebra il 6 febbraio, il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli ha sottolineato che "la tecnologia, la protezione del comportamento dei minori nei sistemi informatici e nelle nuove tecnologie, sono temi fondamentali da affrontare anche perché come abbiamo appreso molto spesso anche dai fatti di cronaca, sono mondi dove non si ha il controllo che vorremmo."

Tgcom24

"Spesso assistiamo a delle reazioni e si innestano dei meccanismi che non sono facilmente controllabili soprattutto per chi, molto giovane, non ha i giusti strumenti per poterli affrontare. È importante creare una coscienza e momenti di responsabilità per i più giovani e per le fasce più fragili", ha aggiunto Locatelli in un video intervento in occasione dell'evento Ci arriva anche un bambino promosso da Telefono Azzurro.

"Pensiamo ad esempio ai nostri anziani non autosufficienti che, piuttosto di rimanere chiusi nella loro solitudine, si aprono e incontrano persone per scambiare riflessioni e pensieri proprio attraverso i social. Non sempre dall'altra parte si trovano le persone che uno crede o ci si aspetta di trovare", ha concluso.