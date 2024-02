Elon Musk: "Il primo paziente umano di Neuralink riesce a muovere un mouse usando il pensiero"

Tgcom24

Neuralink è la start-up di Musk, il quale afferma di aver sviluppato un impianto cerebrale progettato per consentire agli esseri umani a utilizzare i propri segnali neurali per controllare le tecnologie esterne. Lo scopo di utilizzo è principalmente medico, con l'azienda che mira ripristinare le capacità perdute come la vista, la funzione motoria e la parola.

L'annuncio del primo impianto di Neuralink su un essere umano risale al 30 gennaio. L'azienda mesi aveva ha annunciato che avrebbe iniziato a reclutare volontari per una sperimentazione clinica per testare il suo dispositivo, una "interfaccia cervello-computer" per captare l’attività elettrica dei neuroni e convertire tali segnali in comandi per controllare un dispositivo esterno.