Fusione nucleare, trovata una nuova strada per misurare la potenza dei reattori

Pubblicati sulle riviste Physical Review C e Physical Review Letters, i due studi sono stati guidati dall'Istituto per la Scienza e Tecnologia dei Plasmi del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Milano. Alla ricerca hanno contribuito anche l’Università Milano-Bicocca, l’Università di Milano e il centro di ricerca dell'Enea di Frascati (Roma). Gli studiosi hanno trovato finalmente un'alternativa per misurare la potenza raggiunta dai nuovi reattori a fusione.