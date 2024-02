Minori, il 94% tra 8 e 16 anni usa lo smartphone, sette su dieci i social

Quando navigano sono irrequieti, esploratori, performativi o ripiegati. È questa la fotografia dei minori tra gli otto e i sedici anni delineata da uno studio promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con la collaborazione dell’ Università Cattolica di Milano . La ricerca evidenzia che il 94% tra coloro che hanno tra gli otto e i sedici anni utilizza uno smartphone (il 68% ne possiede uno personale, il 28% l'ha ricevuto prima dei dieci anni e il 25% dopo gli undici). Sette ragazzi su dieci (la metà tra gli otto e i dieci anni), usano regolarmente i social e le piattaforme streaming.

Tgcom24

I ragazzi non possono fare a meno di Whatsapp Dallo studio risulta che Whatsapp è imprescindibile tra i minori in quanto modalità più rapida per comunicare, per creare community e scambiare materiali. I fruitori regolari sono al 93% 14-15enni, all'89% 11-13enni e al 60% hanno tra gli 8 e i 10 anni.

Perché i minori trascorrono tanto tempo in rete? Sono diverse le motivazioni che spingono i ragazzi a trascorrere tanto tempo collegati e lo studio ha individuato diversi profili. Gli irrequieti (il 31%) online cercano stimoli forti ed emotivamente coinvolgenti. Essi incorrono con frequenza in esperienze negative, come l'esposizione a contenuti non adatti alla loro età e a contatti con estranei.

Inoltre ci sono poi gli esploratori (il 25%) che sono le "giovani marmotte del web", che vanno online mossi dalla voglia di divertirsi e di apprendere, tenendosi alla larga da eventuali problematiche; i performativi (il 24%), per i quali il web è uno spazio dove provare emozioni, divertirsi e mettersi in scena. Essi sono consapevoli dei rischi della rete e adottano quindi una serie di misure di auto-tutela.

Infine, troviamo i ripiegati (il 20%) che si descrivono come arrabbiati, impauriti e insoddisfatti di sè. Online preferiscono avere un ruolo passivo, esponendosi il meno possibile. Preferiscono la fruizione solitaria dei contenuti e appaiono poco propensi alla socializzazione.

4 su 10 hanno avuto esperienze negative in rete Quattro minori su dieci raccontano di esperienze negative, più della metà tra gli adolescenti, in particolare quelli più fragili e più presenti online. La maggioranza ha visto contenuti inadatti almeno una volta di recente sui social, ma in particolare i più piccoli ci sono incappati su Youtube.

Più di un terzo viene controllato dai genitori Per quanto riguarda le forme di limitazione e controllo nell'uso degli smartphone da parte dei genitori, più di un terzo dei ragazzi e delle ragazze viene controllato con i parental control offerti da piattaforme e dispositivi: dal 49% dei bambini 8-10enni, al 20% dei 14-15enni. Circa un quarto del campione afferma di non essere mai incorso in esperienze negative sui social, mentre il 42% (il 53% tra i teens) ne riporta di gravi e ripetute.