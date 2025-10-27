Australia contro Microsoft per l'aumento di prezzi per l'integrazione con la AI Copilot

L'ACCC ha affermato che a partire dal 31 ottobre 2024 Microsoft avrebbe comunicato agli abbonati dei piani Microsoft 365 Personal e Family, che per continuare a usare il loro abbonamento avrebbero dovuto accettare l'integrazione di Copilot e pagare prezzi più elevati per il loro piano. Questo però sarebbe stato fuorviante: la comunicazione inviata dal colosso americano non avrebbe segnalato la possibilità di confermare l'abbonamento standard senza Copilot. L'Autorità di vigilanza ha affermato che l'opzione di mantenere il piano più economico sarebbe stata rivelata solo dopo che i consumatori avrebbero iniziato il processo di cancellazione, un metodo che violerebbe la legge australiana sui consumatori creando una falsa impressione sulle scelte disponibili. "Riteniamo che ciò abbia ripercussioni su un numero elevato di consumatori australiani. È una condotta molto grave", ha dichiarato la presidente dell'ACCC Gina Cass-Gottlieb.