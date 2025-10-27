Australia contro Microsoft per l'aumento di prezzi per l'integrazione con la AI Copilot

L'Antitrust australiana ritiene che il colosso americano abbia nascosto un'opzione di abbonamento più economica a 365 per indurre i clienti a sottoscriverne una più costosa
© Afp
Possibili guai in vista per Microsoft. L'Autorità garante della concorrenza australiana (ACCC) ha accusato il colosso americano di aver indotto milioni di utenti a pagare un prezzo più alto per l’abbonamento a Microsoft 365. L'Ente di controllo ritiene che Microsoft avrebbe nascosto a 2,7 milioni di australiani un'opzione di abbonamento più economica. Il contenzioso riguarda l'integrazione da parte dell'azienda del suo assistente di Intelligenza artificiale Copilot: Microsoft non avrebbe avvisato i suoi utenti della possibilità di mantenere invariato il proprio abbonamento, semplicemente scegliendo di non aggiungere Copilot.
L'ACCC ha affermato che a partire dal 31 ottobre 2024 Microsoft avrebbe comunicato agli abbonati dei piani Microsoft 365 Personal e Family, che per continuare a usare il loro abbonamento avrebbero dovuto accettare l'integrazione di Copilot e pagare prezzi più elevati per il loro piano. Questo però sarebbe stato fuorviante: la comunicazione inviata dal colosso americano non avrebbe segnalato la possibilità di confermare l'abbonamento standard senza Copilot. L'Autorità di vigilanza ha affermato che l'opzione di mantenere il piano più economico sarebbe stata rivelata solo dopo che i consumatori avrebbero iniziato il processo di cancellazione, un metodo che violerebbe la legge australiana sui consumatori creando una falsa impressione sulle scelte disponibili. "Riteniamo che ciò abbia ripercussioni su un numero elevato di consumatori australiani. È una condotta molto grave", ha dichiarato la presidente dell'ACCC Gina Cass-Gottlieb.
Un centro di studi indipendente ha osservato che il 75% degli australiani con un abbonamento avrebbe avuto difficoltà a disdirlo, mentre uno su dieci avrebbe rinunciato a provare a disdirlo e avrebbe pertanto continuato a pagare per servizi indesiderati. "Riteniamo che molti clienti di Microsoft 365 avrebbero optato per il piano classico se fossero stati a conoscenza di tutte le opzioni disponibili", ha sottolineato Gina Cass-Gottlieb.
L'organismo a tutela dei consumatori è determinato a richiedere una sanzione esemplare, che serva da monito per eventuali operazioni simili in futuro. L'ACCC sostiene che milioni di utenti avrebbero subito dei danni economici e che per questo abbiano diritto a un risarcimento. In seguito all'integrazione di Copilot, il prezzo dell'abbonamento annuale al piano personale di Microsoft 365 è aumentato del 45%, mentre il prezzo del piano famiglia è aumentato del 29%. La presidente dell'autorità che salvaguardia la concorrenza in Australia ha ringraziato le numerose segnalazioni ricevute dagli utenti, ritenute fondamentali in quest'indagine.