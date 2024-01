Microsoft aggiorna l'IA che ha generato false foto hard di Taylor Swift

Il sito 404 Media, che ha riportato la notizia dell’aggiornamento, ha riferito che le foto di nudo di Taylor Swift create grazie all'IA provenivano dal forum 4chan e da un canale Telegram in cui le persone usavano Designer proprio per generare immagini di celebrità con l'Intelligenza Artificiale.

Le indagini di Microsoft

"Stiamo indagando sulle segnalazioni e adottando le misure appropriate per affrontarle", aveva riferito un portavoce di Microsoft subito dopo la condivisione dei deepfake. "Il codice di condotta vieta l'uso dei nostri strumenti per la creazione di contenuti intimi per adulti o non consensuali e qualsiasi tentativo ripetuto di produrre contenuti contrari alle nostre politiche potrebbe comportare la perdita dell'accesso al servizio. Abbiamo team che lavorano proprio su un monitoraggio del genere, in linea con i principi di intelligenza artificiale responsabile, tra cui il filtraggio dei contenuti e il rilevamento degli abusi per creare un ambiente più sicuro per gli utenti", ha concluso la società di Redmond.