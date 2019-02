La Russia sperimenterà l'isolamento dalla rete Internet globale, test da cyber-guerra

La Russia è pronta a sperimentare il distacco della rete Internet globale, come parte di una politica di difesa nel caso di una cyber-guerra in cui le potenze straniere decidano di optare per l'isolamento digitale di Mosca. Lo riporta la Bbc precisando che il test dovrebbe avvenire entro il primo aprile. Operativamente si tratta di far passare il traffico dei dati tra utenti russi esclusivamente all'interno del Paese e non attraverso la rete globale.