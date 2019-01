Instagram, aumentano i ristoranti dove si può pagare in follower

Pagare con i follower di Instagram . L’iniziativa era stata lanciata a ottobre dalla catena "This is not a sushi bar" in uno dei suoi ristoranti di Milano . Visto il successo riscosso dal primo tentativo, da venerdì 25 gennaio, la formula verrà estesa a tutti gli altri locali della catena. In poco più di tre mesi, infatti, i post di 133 influencer che hanno mangiato al ristorante hanno raggiunto oltre 7 milioni di persone. Una vera e propria mossa strategica che ha dato i suoi frutti anche dal punto di vista degli incassi (+13,4% di fatturato registrato su tutta la catena dopo un mese, un ulteriore +7% tra novembre e dicembre e aumento dello scontrino medio da 36 a 41 euro).

"Sono numeri che abbiamo trovato incoraggianti e che dimostrano quanto questo esperimento su nuove modalità di pagamento interattive possa trainare l’intera attività", ha spiegato Matteo Pittarello, presidente di This is not a sushi bar, a Wired.



Il pagamento in follower - Come funziona il sistema? Si ordina il primo piatto e si pubblica un post su Instagram taggando il ristorante. Poi, in base al numero delle persone da cui si viene seguiti, le modalità cambiano. Da mille a 5mila follower si avrà un piatto gratis in più rispetto a quello già ordinato, da 5mila a 10mila due, da 10mila a 50mila quattro, da 50mila a 100mila saranno otto, oltre 100mila sarà tutto gratis.