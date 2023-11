Identità digitale, il 61% degli italiani ha lo Spid, ma le attivazioni frenano

Attualmente, emerge dall'analisi dei ricercatori, 36,4 milioni di cittadini maggiorenni e 13 mila minorenni dispongono di Spid, con accessi totali pari a oltre un miliardo nel 2022. La crescita delle attivazioni dell'identità digitale per avere accesso ai servizi in rete della PA sta però frenando: +9% da gennaio a novembre 2023 contro il +23% registrato lo scorso anno.

La carta d'identità elettronica

Secondo la ricerca, Inoltre, sono in possesso di carta d'identità elettronica 39,3 milioni di italiani, e i rilasci di questo documento sono aumentati del 23% in un anno. Tuttavia, la versione digitale del documento, abilitata dall'app CieID, risulta ancora fortemente sottoutilizzata, con solo 4 milioni di utenti che la usano per accedere ai servizi online.