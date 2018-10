Facebook, l'ultima novità sono i romanzi da sfogliare su Messenger

Il nuovo esperimento di Messenger è la lettura virtuale . "The Chef" l'ultimo romanzo thriller del celebre scrittore americano James Patterson si potrà scrollare nella chat di Facebook in un racconto che si dipana tra messaggi, clip sonore e video interattivi. Per iniziare a familiarizzare con personaggi, luoghi e indizi della storia ambientata a New Orleans basterà digitare "James Patterson" nella barra di ricerca di Messenger . "Se dieci anni fa mi avessero detto che avrei visto uno dei miei romanzi prendere vita attraverso messaggi, audio e video , mi sarei messo a ridere" ha dichiarato lo stesso Patterson, che ha poi aggiunto "con questo metodo la storia è più accessibile ai lettori delle nuove generazioni e offre un'esperienza di lettura accattivante ed emozionante". Il libro nella sua classica versione cartacea, più lunga e articolata, uscirà il prossimo 18 febbraio .

La biblioteca di New York su Instagram Anche Instagram nei mesi scorsi è stato scelto per rendere più attraenti i classici della letteratura. La Public Library di New York ha iniziato a creare le Insta Novels ovvero romanzi a puntate, pubblicati come storie, accompagnati dalle illustrazioni animate di alcuni artisti internazionali. Tra i primi esperimenti Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll e La metamorfosi di Franz Kafka.

Leggere senza mani con Storytel Storytel, la piattaforma online svedese offre un abbonamento simile a quello di Netflix ma per gli audiolibri. Storytel esiste dal 2005 e non è l'unico servizio di questo genere ma per diversi anni gli audiolibri, nel nostro Paese, non hanno avuto un grande successo rispetto al resto del Mondo. Negli Stati Uniti nel 2017 sono stati venduti 2,5 miliardi di dollari di audiolibri, il 22,7 per cento in più rispetto al 2016 e l'anno scorso è stato il quarto anno consecutivo in cui le vendite sono cresciute del 10 per cento in più.



Il catalogo di Storytel comprende 80mila libri in diverse lingue e al momento quelli in italiano sono circa 1.500 ma entro la fine dell'anno dovrebbero arrivare a 3mila. Una tendenza, quella di leggere senza mani, che sta prendendo sempre più piede.