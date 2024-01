Facebook e Instagram, nuovi strumenti per tutelare gli adolescenti

Meta annuncia impostazioni più restrittive per il controllo dei contenuti in linea con le indicazioni degli esperti

Più di 30 strumenti e risorse per supportare gli adolescenti e i loro genitori per gestire i contenuti che violano le regole dei social o che potrebbero essere considerati sensibili. Meta annuncia ulteriori livelli di protezione sui contenuti che gli adolescenti vedono su Instagram e Facebook.

Nuove politiche sui contenuti per gli adolescenti Il colosso creato da Mark Zuckerberg ha da sempre aperto un tavolo di lavoro con esperti di sviluppo, psicologia e salute mentale degli adolescenti per contribuire a rendere le piattaforme sicure e adatte all’età dei giovani. Ecco un esempio di come si difende un giovane sui social che magari racconta la sua continua lotta contro i pensieri di autolesionismo. Si tratta di una storia importante, che può contribuire a destigmatizzare questi problemi, ma allo stesso tempo è un argomento complesso e non necessariamente adatto a tutti i giovani. L'algoritmo inizierà a rimuovere questo tipo di contenuto dalle esperienze degli adolescenti su Instagram e Facebook, così come altri tipi di contenuti non adatti alla loro età. Se prima questi contenuti erano esclusi su Reels ed Esplora, con l'aggiornamento di oggi non compariranno più neanche nel Feed e nelle Storie, anche se sono condivisi da qualcuno che seguono.

Aggiornamenti delle impostazioni di raccomandazione dei contenuti per gli adolescenti In automatico per tutti gli adolescenti sarà attivata l'impostazione di controllo dei contenuti più restrittiva su Instagram e Facebook. E' una impostazione già presente per i nuovi iscritti adolescenti su Instagram e Facebook, e ora verrà estesa a quelli registrati prima. I controlli di raccomandazione dei contenuti, noti come "Controllo dei contenuti sensibili" su Instagram e "Riduci" su Facebook, rendono più difficile per le persone imbattersi in contenuti o account potenzialmente sensibili in sezioni come Cerca ed Esplora.

Suicidio, autolesionismo e disturbi alimentari saranno nascosti Sebbene Meta dà alle persone la possibilità di condividere contenuti che parlano delle lotte contro il suicidio, l'autolesionismo e i disturbi alimentari, la politica del social è di non raccomandare questi contenuti. Da ora sarà più difficile trovare questi contenuto. Quando le persone cercheranno termini legati al suicidio, all'autolesionismo e ai disturbi alimentari, l'utente verrà indirizzato a risorse di esperti per chiedere aiuto. Questo aggiornamento sarà disponibile per tutti nelle prossime settimane.

