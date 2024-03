Facebook e Instagram down: le segnalazioni degli utenti

Nelle ultime ore centinaia di utenti hanno riscontrato disservizi nei social di casa Meta, con un'impennata di segnalazioni di Facebook down e Instagram down.

In particolare, tra i diversi problemi, sono stati segnalati l'impossibilità nel caricare le storie e di aprire le chat, in difficoltà a visualizzare le storie e di eseguire ricerche sui social. Le segnalazioni sono arrivate da diverse parti del mondo, e sebbene siano iniziate a giungere in tarda mattinata il picco è stato registrato dalle 16 in poi.