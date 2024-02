Facebook compie 20 anni: ecco come il social network ha cambiato la società e la privacy

Si chiama The Facebook e da lì a poco si allargherà ad altre università americane per poi avere la diffusione mondiale che conosciamo. Aprendo così, in 20 anni di vita, la strada alla valanga dei social media e a una rivoluzione nella società, nel concetto di privacy, amicizia, informazione, politica, lavoro, con la nascita di nuove professioni all'insegna dei like.

Tgcom24

A distanza di vent'anni, Facebook, nonostante scossoni e scandali - uno per tutti il caso Cambridge Analytica - e la migrazione dei più giovani che lo percepiscono come il social dei "boomer", resta la piattaforma più longeva e più grande dal punto di vista numerico.

Secondo i dati dell'ultima trimestrale, resi noti dalla società nelle scorse ore, sulla piattaforma ogni giorno nel mondo sono attive 2.11 miliardi di persone, 3,07 miliardi ogni mese.

Nel dettaglio, Meta, la social media company che controlla Facebook, Instagram e WhatApp, chiude il IV trimestre con fatturato e utili superiori alle attese degli analisti grazie a una forte crescita dei ricavi pubblicitari e al taglio dei costi. Nel 2023 Meta ha licenziato oltre il 20% della forza lavoro, pari a fine dicembre a 67.317 addetti.

I risultati sono arrivati all'indomani della testimonianza del Ceo Mark Zuckerberg insieme ad altri top manager di colossi social al Senato sulla pericolosità delle piattaforme per i più giovani.

I ricavi si sono attestati a 40,1 miliardi di dollari in crescita del 25%, gli utili a 14 miliardi rispetto ai 4,65 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. In crescita gli utenti Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp a 3,98 miliardi (+6%). Per il trimestre in corso, Meta prevede ricavi pari a 34,5-37 miliardi di dollari superiori ai 33,9 miliardi stimati dagli analisti. In crescita quest'anno a 94-99 miliardi di dollari gli investimenti in infrastrutture e nello sviluppo della realtà aumentata e virtuale.

Leggi Anche Facebook e Instagram, nuovi strumenti per tutelare gli adolescenti

Per attirare investitori, Meta ha annunciato l'intenzione di avviare una distribuzione trimestrale di dividendi, pari per i primi tre mesi dell'anno a 50 centesimi di dollaro e un piano di buyback da 50 miliardi. In forte crescita il titolo nell'after hour +14,3% a 451 dollari, portando il bilancio da inizio anno a +12%.

L'evoluzione Nell'ottobre 2021 Facebook - la società non l'app - ha cambiato nome in Meta per abbracciare il metaverso e una nuova vita. Un ecosistema che comprende Messenger lanciata nel 2011, Instagram comprata nel 2012 e WhatsApp nel 2014. E da pochi mesi anche Threads, l'anti Twitter.

La società ha investito anche nei Reality Labs la divisione che lavora sui visori di realtà mista e, inevitabilmente come altri big, nel settore dell'Intelligenza artificiale. "Nei prossimi anni Facebook cambierà per effetto dell'introduzione di funzioni di Intelligenza artificiale generativa. Molti post saranno creati con l'aiuto dell'IA e avremo bot che saranno al nostro servizio", spiega Vincenzo Cosenza esperto di social media, che immagina un futuro "sempre più immersivo con spazi sociali tridimensionali. Questo imporrà - conclude - nuove regole e cautele".