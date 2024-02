Le password saranno più sicure grazie ai materiali fotonici

La sicurezza delle password che utilizziamo sul web viene quotidianamente minacciata dagli attacchi informatici.

È arrivata però una tecnologia per renderle più sicure usando materiali che interagiscono con la luce. La novità si deve ai ricercatori dell'Istituto nazionale di ottica del Consiglio nazionale delle ricerche di Firenze (Cnr) e dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (Inrim), in collaborazione con le Università di Firenze, di Siena e la Technische Universität di Berlino in Germania.