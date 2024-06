L'app Gemini arriva in Italia. A partire dal 5 giugno l'intelligenza artificiale di Google sarà scaricabile sia su iOS che Android, anche se il rilascio sarà graduale e non tutti potrebbero vederla disponibile da subito. Cosa si potrà fare? Un po' di tutto, dal chiedere aiuto per rispondere a una email urgente fino a caricare una foto della gomma bucata per ricevere istruzioni su come ripararla.