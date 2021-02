Withu è la squadra migliore, on air lo spot con protagonista il Monza Calcio

Presentato allo stadio U-Power della società biancorossa, lo spot, realizzato dal regista Alessandro Bosi, è trasmesso dalle reti Mediaset da domenica 21 febbraio. Ospite d’eccezione della conferenza stampa di presentazione il Presidente Silvio Berlusconi, che ha fatto da padrone di casa all’organizzazione dell’evento. A prendere parte alla presentazione anche l’Amministratore Delegato del Monza Calcio Adriano Galliani, il Presidente Europe Energy - WITHU Matteo Ballarin, il Presidente dell'Autodromo di Monza Giuseppe Redaelli, e il Produttore dello Spot di Evolution Doing Giacomo Pozzetto.

I quattro sportivi su cui sviluppa la storia, in modo epico e dinamico, danno vita a gesti atletici spettacolari, alternandosi in scene separate, legate simbolicamente dal passaggio di un pallone. Il motivo ricorrente che accompagna le scene è il pallone WITHU che prende vita nella prima scena col calcio del giocatore per poi spostarsi in modo spettacolare tra una scena e l’altra. Il mood fotografico è trattato con lenti anamorfiche che oltre ad avere un taglio molto cinematografico con ampie bande nere sopra e sotto conferiscono anche un look tutto particolare al film.

“Siamo entusiasti di questo spot” ha dichiarato il presidente Matteo Ballarin “che fotografa esattamente chi siamo: una squadra dinamica, energica, veloce e, soprattutto, vincente! Volevamo mostrare al mercato quanta energia mettiamo nel crearle le nostre proposte commerciali e portarle ai nostri clienti, e questo spot le rappresenta in pieno”.