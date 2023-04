Università, arriva Uninettuno Plus: la laurea per una nuova generazione di studenti

I giovani avranno così la possibilità di ottenere la laurea studiando online con la flessibilità di Uninettuno, ma anche di fare un periodo di studio in un altro Paese con grandi benefici a livello di costi per gli studenti e le loro famiglie.

Una visione per il futuro - "Siamo convinti che – dice il Rettore di Uninettuno prof. Maria Amata Garito - in particolare i giovani che entreranno nei prossimi anni all’università abbiano il diritto e la necessità di poter unire in maniera consapevole e responsabile i vantaggi offerti dallo studio online con esperienze reali nei campus delle università del mondo. Gli anni della pandemia con la controversa esperienza della Dad hanno evidenziato il valore del modello di insegnamento a distanza che nasce dalla ricerca, proposto da Uninettuno . Le competenze ottenute sono confermate dagli ottimi risultati della collocazione post laurea dei nostri studenti, il 30% dei quali sono giovani under 30. Anche per questo motivo- continua il Rettore Garito - Uninettuno ha deciso di offrire sostegno finanziario sotto forma di agevolazioni economiche per gli studenti meritevoli, facilitando così il loro percorso formativo internazionale e riducendo l'onere economico sulle famiglie".

Per ulteriori informazioni sul progetto Uninettuno Plus, sulla metodologia di studio, sui vantaggi economici offerti e sul processo di iscrizione, è possibile visitare il sito web ufficiale del progetto all'indirizzo web plus.uninettunouniversity.net