Unilever porta in Italia Liquid I.V., integratore numero uno negli Usa

Sei italiani su 10 (il 61%) cercano attivamente una soluzione per bere e idratarsi di più, ma solo il 19% degli italiani intervistati dichiara di usare settimanalmente sali minerali in aggiunta all’acqua e solo il 12% beve bevande sportive. Secondo gli italiani intervistati, le cause di disidratazione principali sono: non bere a sufficienza (85% di risposte); eccessiva sudorazione (61%); clima caldo (56%); attività fisica prolungata (41%); consumo di alcolici (38%).