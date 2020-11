Consumi, più della metà degli italiani vuole lunghi periodi di sconti per comprare oggetti di elettronica 

Anche in un periodo di incertezza come quello attuale, il Black Friday si dimostra un momento atteso : oltre il 90% degli italiani dichiara di conoscere bene l’appuntamento più atteso dell’anno per offerte e sconti , l’ 81% ha intenzione di fare acquisti , sia per risparmiare sia per acquistare prodotti necessari (due su tre sceglieranno elettronica ed elettrodomestici) e, rispetto allo scorso anno, il 21% ha dichiarato che acquisterà di più . Sono i dati della ricerca YouGov per MediaWorld , leader in Italia nella distribuzione di elettronica e parte del gruppo internazionale MediaMarktSaturn Retail Group, in occasione del lancio dell’edizione 2020 del Black Friday (dal 9 al 30 novembre).

Promozioni per tre settimane - Una scelta strategica dell’azienda quella di riservare più tempo e più offerte al Black Friday, rispondendo alle esigenze del 53% degli italiani che preferirebbe sconti per un periodo più lungo per avere più tempo per decidere cosa acquistare e trovare l’offerta più in linea con le proprie esigenze, sia online sia in negozio, in tutta sicurezza.

“Appuntamento fondamentale per il mercato e molto atteso dai clienti, il nostro Black Friday 2020 sarà lungo quasi un mese, per soddisfare una generale richiesta di avere più tempo a disposizione, cercare le offerte migliori e fare i propri acquisti” ha dichiarato Luca Bradaschia, amministratore delegato di MediaWorld. “I nostri clienti avranno la possibilità di usufruire delle promozioni sulla nostra tecnologia, in negozio in totale sicurezza, su MediaWorld.it e tramite la nostra app, scegliendo la consegna a domicilio oppure il ritiro in negozio.”

Ufficio stampa

Elio e le Storie Tese testimonial dell'edizione 2020 - Dalla collaborazione con l’agenzia creativa Armando Testa è nata la campagna BLACK FRIIIIIDAY, che per la prima volta dopo anni, affida il messaggio a un testimonial. Elio e le Storie Tese, con le loro interpretazioni camaleontiche e lo stile inconfondibile, racconteranno per tre settimane agli italiani le offerte nei negozi e online sul sito MediaWorld.

Il format vede Elio, Faso e Cesareo salire sul palco del Black Friiiiiiiiiiiiday di MediaWorld, impegnati in una performance che cercherà di trasformare l’iconica M di MediaWorld in un simbolo del Black Friday. Così, in un susseguirsi di gag e note che si allungano a dismisura, prende vita un format che copre tutto il periodo della promozione, in cui la band si lancia in un’interpretazione del tutto originale dell'evento. Grazie alla produzione innovativa di Little Bull Studios, è stato possibile portare in TV uno spot girato in smart working. Elio, Faso e Cesareo sono stati infatti diretti in videoconferenza dal regista e hanno potuto registrare le loro parti da casa utilizzando la strumentazione fornita dalla casa di produzione.